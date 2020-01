A Sanremo tre cinesi sono stati allontanati dal Casinò per atteggiamenti non consoni al tavolo da gioco. Uno dei tre, chiaramente non lucido, è stato invitato a lasciare la casa da gioco perché le sue “dichiarazioni di gioco” avvenivano in modo confuso. Poco dopo è nata una scazzottata: un funzionario è stato strattonato e morso ad un braccio dalla moglie del giocatore, un vigilantes, spintonato, è ruzzolato sulle scale e si è fratturato una clavicola, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

