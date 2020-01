A Sanremo i lavori non sono ancora terminati ed è stato rinviato il trasferimento in valle Armea degli studenti dell’Istituto Ruffini Aicardi, ora ospitati da istituti ad Taggia ed Arma, a causa dell’inagibilità della Scuola Pascoli. Si pensa di accorpare la data dei trasferimenti per tutti gli studenti a settembre quando potrebbe essere pronto il secondo lotto dei lavori. Lungo la seconda parte del corridoio del lato est del Mercato dei fiori sarà realizzata una decina di classi, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

