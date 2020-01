Nel pomeriggio di ieri la Volante del Commissariato di Sanremo si portava in via Manzoni ove un cittadino segnalava, tramite chiamata al 112, una lite in corso tra alcuni soggetti.

Giunti sul posto gli operatori non trovavano i partecipanti alla lite, i quali si erano già allontanati, ma grazie alla preziosa collaborazione di alcuni testimoni riuscivano in poco tempo a ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere informazioni utili al proseguo dell’intervento.

Apprendevano che poco prima, 3 o 4 soggetti stavano discutendo animatamente per la strada e che quando uno di loro estraeva un Taser puntandolo contro gli avversari per poi allontanarsi a bordo di un’auto insieme ad una donna.

I testimoni riferivano il modello e la targa dell’auto e precisavano altresì che il diverbio sembrava riconducibile a motivi di gelosia tra i partecipanti alla lite.

In ragione della delicatezza della situazione e grazie alle indicazioni ottenute, i poliziotti si mettevano subito alla ricerca dell’individuo, diramando al contempo la descrizione dello stesso alle pattuglie sul territorio. Poco dopo, all’incrocio tra via Roma e corso Mombello, riuscivamo a intercettare e fermare l’auto segnalata, a bordo della quale identificavano un uomo di 52 anni e la moglie dello stesso, anch’ella di 52 anni, entrambi originari di Sanremo.

L’uomo riferiva ai poliziotti di avere da tempo un dissidio con il soggetto con il quale poco prima si era scontrato e che quel pomeriggio, dopo essere stato avvicinato da questi insieme ad un altro soggetto, entrambi con fare minaccioso, spaventatosi e temendo di subire un’aggressione estraeva il Taser a scopo dissuasivo.

L’aggressore è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, con contestuale sequestro della pistola elettrica.

