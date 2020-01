Possono quindi essere usati dagli utenti purché non venga grattata la casella relativa all’anno : è sufficiente grattare il mese, il giorno e l’orario di arrivo a seconda del tempo di sosta necessario ma NON l’anno.

L’Ufficio Viabilità del Comune di Sanremo informa che sono ancora validi nel 2020 i tagliandi “ gratta e sosta ” che riportano il 2019 come data di ultimo anno di utilizzo.

