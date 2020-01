La conferenza stampa segue la riunione del tavolo istituzionale costituito a dicembre da Regione Liguria, in accordo con la Provincia di Imperia, i Comuni di Mendatica e di Triora, l’Ente Parco delle Alpi Liguri per il rilancio del comprensorio, dopo la frana che nel novembre 2016 si era abbattuta sull’area di Monesi di Mendatica, distruggendo la strada provinciale e interrompendo la viabilità sul ponte sul rio Bavera che collega Piaggia a Monesi.

Domani, giovedì 9 gennaio alle 12.30 (ex sede Provincia di Imperia – Piazza Roma ) conferenza stampa di presentazione del piano di rilancio di Monesi alla presenza degli assessori regionali all’Urbanistica Marco Scajola, al Turismo Gianni Berrino, del presidente della Provincia di Imperia Domenico Abbo e dei sindaci del comprensorio.