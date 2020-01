Il Tribunale di Genova ha condannato 4 persone per atti sessuali con minore, uno di loro anche per induzione alla prostituzione minorile. A soli 16 anni una ragazza aveva avuto rapporti sessuali con 4 uomini, tre imperiesi e un dianese, in cambio di piccole somme di denaro o della ricarica per il cellulare. Paolo Giardina è stato condannato a 4 anni e 4 mesi, Gino Lazzara a un anno, Andrea Launo a 10 mesi, Francesco De Marchi, di Imperia, a 5 mesi, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati