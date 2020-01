L’Associazione “I Colori della Gioia”, della quale il pittore Riccardo Bonfà, 52 anni, faceva parte, si unisce al cordoglio unanime per la sua morte. Così lo ricorda la presidente Gioia Lolli: ‘Avevamo curato per lui eventi importanti nei quali si era fatto apprezzare per la qualità della sua arte. Ricordo, fra gli altri, l’esposizione all’Hotel Nazionale. O a Villa Curlo di Taggia. O pure la porta dipinta a Valloria. Riccardo, persona irreprensibile, nutriva un grande amore per la pittura. Ammirava Caravaggio, gli impressionisti, Monet, Renoir… Vogliamo esprimere il nostro dolore, e vicinanza, ai genitori, alla moglie Gemma e al figlio Andrea. Se la vita si allontana, i ricordi e le testimonianze restano. Ora Riccardo si farà apprezzare dagli angeli’.

