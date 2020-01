Dopo il crollo il 24 novembre del viadotto sull’A6 Torino-Savona, tra i caselli di Savona e Altare in direzione nord, Autostrada dei Fiori si impegna ad ultimare tutti i lavori del nuovo viadotto entro il 7 marzo compatibilmente alle eventuali sospensioni per eventuali nuovi movimenti della frana. Il viadotto sarà realizzato ad unica campata di 58 metri, senza supporti intermedi in modo tale da scavalcare interamente la zona della frana (che aveva trasportato a valle circa 30.000 metri cubi di materiale).

