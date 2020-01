Alessandro Giuseppe Ballarin è stato riconfermato come presidente della categoria Artistico della Confartigianato della provincia di Imperia. La sua elezione è avvenuta in occasione della recente assemblea di categoria che si è svolta a Sanremo. Ballarin è un Maestro Artigiano specializzato in creazioni di vetro. Ad affiancarlo sarà il direttivo composto dal vicepresidente Efisio Vaquer (referente oggettistica) e dai Consiglieri: Gaetano Lauzon (composizioni floreali), Riccardo Bonifacio (restauro) e Sandro Rossi (orefice).

Tra gli obiettivi che il direttivo ha fissato, emersi dal confronto avuto in occasione dell’assemblea, ci sono la tutela del termine “artistico” in ogni sua forma e la creazione di un gruppo di lavoro per l’organizzazione di eventi dedicati al mondo dell’artigianato.