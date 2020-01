Ventimiglia si aspetta un veterinario per procedere al recupero dei due cinghiali che ieri sera sono rimasti chiusi nei Giardini Tommaso Reggio in centro citta. Sono presenti sul posto la Vigilanza Regionale e i Carabinieri oltre alle volontarie delle Iene Vegane che stanno vigilando affinché agli animali non venga fatto del male e che siano poi destinati in luogo consono al proseguo della loro vita.Presente per l’amministrazione sono presenti il Sindaco Scullino il consigliere Nazzaric e la consigliera Eleonora Palmero e la Polizia Locale

A dir la verità tra i presenti i più tranquilli sono proprio i cinghiali che in questo momento stanno beatamente dormendo nei pressi del muro di cinta in via Milite Ignoto.

A quanto dato sapere si attende un veterinario che anestetizzi i due ungulati per poi caricarli in un gabbione per il trasporto