Vincenzo Russo, 60enne esportatore floricolo di Taggia, è morto stroncato da un infarto a Milano Malpensa a bordo dell’aereo sul quale stava rientrando dall’Egitto dopo una breve vacanza. Russo, molto noto a Taggia, viveva in via Mazzini ed era titolare della ditta “Preserved Greenery”, specializzata nel commercio di fiori e verde ornamentale. Oggi o domani la salma sarà trasferita a Taggia, dove saranno celebrati i funerali, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

