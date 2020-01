Domenica pomeriggio un sommozzatore milanese di 65 anni è morto stroncato da un malore, poco dopo essere tornato in superficie, al termine di un’immersione avvenuta a circa due miglia al largo del porto di Aregai, a Santo Stefano al Mare. La vittima era con un gruppo di 9 sub, con i quali aveva effettuato un’immersione nella “secca”, poco distante dalla quale ci sarebbe il relitto di un aereo della seconda guerra mondiale.

