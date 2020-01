I fondi raccolti saranno destinati a delle borse di studio per i figli delle donne vittime di violenza. “Grazie di cuore a tutte le persone che hanno dato il loro contributo” dicono gli organizzatori della lotteria.

10) 254 buono per 2 colazioni Bar Eden – Foce

9) 554 buono per 2 merende Basilico e Pinoli – Foce

A Sanremo presso “Basilico e Pinoli” l in Corso Matuzia a Sanremo c’è stata l’estrazione dei biglietti della lotteria del Centro Aiuto alla Vita. Ecco i numeri vincenti:

