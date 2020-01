Rocchetta Nervina, isolata dal 27 novembre per il crollo di parte della provinciale a causa del maltempo, esce dall’isolamento. E’ stato montato un ponte Bailey da 42 metri di tipo militare che servirà a bypassare il tratto inagibile. Per posare l’infrastruttura è stato necessario usare una gru del peso di 100 tonnellate. Il ponte, affittato dalla Provincia di Imperia, resterà installato sinché non sarà costruita la nuova strada tra 5 mesi. Tra pochi giorni, il ponte sarà transitabile. L’importo dei lavori è di 700 mila euro.

