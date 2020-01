Due titolari di una casa editrice di Barletta sono stati denunciati per truffa e falso per essersi spacciati al telefono come appartenenti ala Finanza per vendere riviste spacciate per organi ufficiali delle Fiamme Gialle. Sono stati gli stessi finanzieri a smascherare i due che avevano provato a truffare ad Imperia alcuni geometri ed avvocati, proponendo un abbonamento annuale al costo di circa 100 euro e la possibilità di evitare determinati controlli fiscali, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

