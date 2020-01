Rita Pavone sarà tra i big del Festival di Sanremo, a 48 anni dalla sua ultima partecipazione, con la canzone dal titolo “Niente (Resilienza ’74)”. “Come diceva Chaplin, preoccupati più della tua coscienza che della reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro. Ho 74 anni, ma la mia voce non l’ha ancora capito. L’età anagrafica è solo per la carta d’identità e tutti hanno diritto di dimostrare le loro capacità” dice la Pavone all’Ansa.

