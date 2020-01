Avrebbe dovuto sposarsi la prossima settimana la coppia arrestata dai Carabinieri di Albenga per spaccio di droga. Lui 40 anni, è stato trovato in possesso di 4 dosi di eroina. In casa c’era la fidanzata 47enne di Albenga, pregiudicata, tossicodipendente e affidata in prova ai servizi sociali. Il cane antidroga “Bono” ha fiutato altre dosi di eroina e contante per 850 euro, recuperato dalla vaschetta del water. Trovate anche le fedi nuziali con i loro nomi e la data del matrimonio fissata per la prossima settimana.

