Giornata sfortunata per la prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. I ragazzi allenati da mister Manuele Fiore hanno perso il recupero con il Quiliano&Valleggia.

I biancorossi, nonostante il gol su rigore di Giacomo Calvini, hanno perso la prima sfida nell’anno nuovo, andata in scena al campo Zaccari a Camporosso, per 1-7. La partita era valida per l’ottava giornata del girone A di Prima Categoria.

“E’ stata una giornata sfortunata – ha dichiarato il vice allenatore Andrea Bevilacqua – Bisogna lottare fino alla fine. Dal punto di vista tecnico non ho nulla da dire, è semplicemente stata una giornata storta”.

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Quiliano&Valleggia 1-7

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Palladino Alessandro, Verardo Loris, Cane Mauro, Andrenacci Giacomo, Trevisan Igor, Calvini Giacomo, Condrò Stefano, Grandi Simone, Caccamo Filippo, Bianco Cristian, Boussaha Sami. A disposizione Asri Badr, Tabacchiera Vito, Gagliardi Cesare, Saba Matteo, Marcucci Matteo, Ambesi Mattia, Crudo Erik, Rotella Tommaso, Russo Gianluca. Allenatore: Fiore Manuele.

Quiliano&Valleggia: Fradella Mirco, Bondi Gabriel, Carocci Lorenzo, Buffo Daniel, Vittori Andrea, Russo Alessandro, Vezzola Simone, Magnani Daniele, Marotta Antonio, Grippo Davide, Bazzano Filippo. A disposizione Bruzzone Andrea, Salinas Gabriele, Vivalda Alessio, Fiori Marco, Berruti Gabriele Francesco. Allenatore: Enrico Ferraro.

