Per informazioni e prenotazioni telefoniche:

intero euro 20,00; ridotto (under 25) euro 10,00

L’Odissea del figlio di Ulisse, ovvero come crescere con un padre lontano

Ed ora conto alla rovescia per il prossimo appuntamento con Gioele Dix, atteso a Palazzo del Parco giovedì 16 Gennaio alle ore 21.

Teatro pieno in ogni ordine di posto, applausi a scena aperta, entusiasmo finale del pubblico dimostrato con incessanti ed ininterrotti applausi.

Un epilogo delle festività pieno di buonumore, bellezza, ritmo. Un secondo appuntamento della rassegna Fughe di teatro…e di Umorismo a Bordighera che ha fatto centro in tutto e per tutto.

