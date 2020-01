Dopo la pausa natalizia, riparte il Laboratorio Autostima di “Noi4You” (eccezionalmente spostato al secondo giovedì per consentire a chi era in vacanza di poter partecipare), appuntamento del primo giovedì di ogni mese e tanto atteso dagli ormai sempre più numerosi partecipanti.

Giovedi 9 quindi, sempre alle ore 21, si concluderà un argomento iniziato prima delle feste ovvero “Il rapporto tra fratelli… per comprendere meglio quanto l’ordine in cui nasciamo oppure l’essere figli unici possa influenzare la nostra crescita personale! “ tema che affascina e non cessa mai di incuriosire il pubblico.

Vi aspettiamo dunque numerosi per incominciare l’anno all’insegna dei rapporti familiari felici.

A condurre l’incontro sarà la Dottoressa Sciolla.

Di seguito gli orari d’apertura presso la sede della CRI di Bordighera:

Lunedì e Venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30 -il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.

Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304.