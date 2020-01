Ad un mese dall’uscita dei biscotti Belinetti alla cipolla egiziana, continua inarrestabile l’ascesa della specialità dolciaria di Camporosso. Dopo aver incuriosito e stregato i palati gourmet del territorio, conquistato Montecarlo in occasione della conferenza internazionale ” Quality of Life” ora Marco Lia e Marco Damele raggiungono ad Antibes per omaggiare Jean-Paul Veziano, panettiere di fama internazionale discendente di una gloriosa famiglia di panificatori di Antibes proponendo i belinetti alla cipolla egiziana e Pastis. Il pane prodotto da Veziano ha accompagnato il banchetto nuziale del Principe di Monaco.

I Belinetti sono ottenuti con una ricetta antica magistralmente rielaborata da Marco Lia, mastro fornaio del “Panificio Fratelli Lia” di Camporosso che unendo e valorizzando eccellenze e sapori della Val Nervia è riuscito a farci rivivere queste emozioni perdute. Sono biscotti artigianali molto semplici a base principale di cipolla egiziana coltivata e promossa in tutta Europa da Marco Damele, olio extravergine di oliva di Castelvittorio e scorzette di limone a Km0 della vallata.

Leggermente croccanti si conservano a lungo e ci regalano odori e sapori di un tempo. I belinetti della Val Nervia nella loro più intima tradizione sono riusciti ad unire il territorio, varie anime che quotidianamente con fatica cercano di promuovere e rivitalizzare la nostra economia basata ancora sui prodotti della terra invidiati e riconosciuti però a livello internazionale per la loro bontà e genuinità.

