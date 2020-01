A Badalucco serviranno almeno due mesi per la prima messa in sicurezza del pendio franato a monte del paese e per consentire il rientro di 6 famiglie della zona “Un Cian” sfollate dal 20 dicembre. L’amministrazione ed i tecnici hanno messo a punto le tappe del ripristino dei luoghi, in particolare del versante in località Poggio, da cui si è staccata la frana, aprendo una ferita che incombe sul paese, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

