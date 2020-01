Il prossimo fine settimana vede la ripresa dell’attività agonistica per le formazioni giovanili under 13 e under 15 maschile dell’ABC Bordighera dopo le vacanze natalizie, entrambe giocheranno in casa.

Dopo la divertente partecipazione al torneo promozionale under 13 misto “aspettando la Befana” di domenica scorsa, 5 gennaio, ad Imperia e che ha visto il sodalizio bordigotto presente alla manifestazione organizzata dalla S Camillo Imperia con due formazioni, il prossimo week-end vede la città di Bordighera al centro dell’attenzione per quanto attiene all’attività giovanile regionale.

Infatti domenica 12 gennaio al PalaBiancheri di via Diaz secondo concentramento per le formazioni under 15 maschili con un denso calendario di incontri a partire dalle ore 10,00.

Ecco il programma:

ore 10:00 S Camillo Imperia – ABC Bordighera

ore 11:00 Ginn. Spezia -Pallamano Ventimiglia

ore 12:00 Ginn. Spezia . S Camillo Imperia

ore 14:00 Pall. Ventimiglia – ABC Bordighera

ore 15:00 ABC Bordighera – Pall. Spezia

ore 16:00 S Camillo Imperia – Pall. Ventimiglia

Sabato 11 gennaio alle ore 15,30 alla palestra Conrieri ripresa anche delle competizioni della prima fase del campionato dipartimentale francese, categoria under 13 maschile con la formazione biancorossa che ospiterà l’Asbt Nice, gara della 7 giornata della poule D -Honneur.

Da domani, martedì 7 gennaio ripresa degli allenamenti per tutte le categorie maschili e femminili e l’attività del 2°è modulo del Gruppo Sportivo ex-scolastico di pallamano, appuntamento alla palestra C. Conrieri ore 18,00.

Informazioni posso essere richieste inviando una mail a info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti (al martedì o al giovedì dalle ore 18,00 alle 20,00) o dalle 19,00 alle 20,30 al PalaBiancheri di via Diaz , oppure reperita sul sito: www.abcbordighera.it.