. Ventimiglia ha ottenuto un contributo dalla Regione Liguria, insieme ad altri comuni della Provincia di Imperia, per la pulizia spiagge di € 36.175,12. Dichiara il sindaco Scullino e il consigliere incaricato al demanio Francesco Mauro di FdI: Aspettavamo questo aiuto dalla Regione Liguria, ringraziamo in particolare l’assessore regionale competente Marco Scajola e il Presidente Toti. Procederemo al più presto a far asportare manualmente, anche con l’aiuto di volontari, il legname e ogni parte vegetale esistente, per poi procedere ad un ripascimento e pulizia più accurata. E’ però poi necessario intervenire durante tutto l’anno alla pulizia a monte del Roja e del Nervia, dobbiamo prevenire ed evitare che tutto questo materiale arrivi sulle nostre spiagge. Per farlo occorre un piano di manutenzione annuale coordinato tra la Regione, i comuni interessati e gli altri enti preposti. Salvaguardia dell’ambiente e sicurezza devono essere bilanciati e non si deve scaricare sui comuni problemi che vanno oltre le loro competenze.

