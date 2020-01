Un’auto è andato a fuoco in una galleria sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Pietra Ligure e Finale Ligure, nella carreggiata in direzione di Savona. Non ci sono stato feriti né intossicati nonostante il denso fumo sprigionato dalle fiamme che hanno invaso il tunnel. I pompieri hanno prontamente spento il rogo.

