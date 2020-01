SULLA VIABILITÀ I SINDACI DEL PONENTE DEVONO ESSERE UNITI CON LA REGIONE NEI CONFRONTI DEL GOVERNO MA SULLA BASE DELLE ESIGENZE REALI.L’estremo ponente per quanto riguarda la viabilità è abbandonato da tempo e per estremo ponente riteniamo in particolare da Bordighera a Ventimiglia. L’aurelia bis è l’infrastruttura regina e deve ripartire da Ventimiglia per ricongiungersi a quella di Sanremo e non viceversa. I maggiori flussi veicolari arrivano dalla Francia e dal Basso Piemonte. I mezzi pesanti, TIR compresi, che viaggiano anche sull’autostrada, tra Ventimiglia e Arma di Taggia, possono uscire solo a Ventimiglia e bloccano tutta la viabilità dei comuni costieri viaggiando sull’Aurelia. Chi soffre principalmente sono Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera. Le aree di maggior sviluppo industriale e commerciale sono a Ventimiglia, con l’area ferroviaria del Parco Roja, e porteranno il rilancio economico e occupazionale di tutto il comprensorio Intemelio. Chiederemo, dice Scullino senza mezzi termini, che la priorità sia data alla Tangenziale nord che colleghi Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera. Vogliamo garanzie dalla Regione, Sanremo e Imperia devono questa volta aiutare i nostri comuni dell’estremo ponente. Partiamo da Ventimiglia e andiamo a congiungerci con l’Aurelia bis di Sanremo e quindi sino a Imperia. La mia idea dell’autostrada del mare, collegando i vari porti del ponente, deve essere prioritaria per andare incontro ad un turismo mobile fra le varie città, il Principato di Monaco e i porti francesi.

