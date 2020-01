L’elicottero Drago 127 dei vigili del fuoco ha effettuato il trasferimento di tre neonati da Imperia all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. A bordo è stato anche imbarcato il personale sanitario dell’ospedale per consentire la necessaria assistenza.

