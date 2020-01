Una simpatica ricorrenza è giunta alla sua seconda edizione: infatti, sulla scia del successo dell’anno scorso, la Befana è tornata a far visita ai Carabinieri di Viale Matteotti, per passare qualche ora con i circa quaranta bambini presenti, alcuni dei quali ancora in fasce.

Intorno alle 14.30, i piccoli sono stati sorpresi dall’arrivo della Befana Lea, la quale – attraverso una cortina di fumo, con scopa e sacca dei doni – è arrivata in caserma, dove ha distribuito le tradizionali calze ai bambini, appoggiandone simpaticamente alcune nei passeggini per quelli davvero troppo piccoli per ricevere il dono nelle proprie mani. “Sono sola, sono anziana” – ricorda Lea – “è un piacere avere bambini intorno ai quali raccontare qualche storia e qualche favola. E comunque è bello essere un po’ in compagnia, avere qualcuno con cui parlare. Talvolta, noi anziani, pur di scambiare quattro chiacchiere, ci lasciamo avvicinare e ci fidiamo di persone che, invece, vogliono solo raggirarci e truffarci. Fate attenzione!! Chiamate subito i Carabinieri o il 112!!”

Un paio d’ore passate in serenità, allietate da canzoni di Natale e sigle di cartoni animati, con una nuova occasione per scambiarsi gli auguri per il nuovo anno, assaporare una cioccolata calda e qualche dolcetto, per salutare le feste. Ancora una volta, un sentito ringraziamento alla Befana Lea per il tempo chi ci ha regalato.

