La Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e Aceb Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso, ancora una volta insieme per il sociale.

Dopo il trenino di Babbo Natale del 22 Dicembre, le due associazioni, in occasione dell’Epifania, hanno portato doni ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale di Sanremo.

“Ci teniamo a ringraziare il personale del reparto e soprattutto la Direzione Sanitaria del nosocomio sanremese per la collaborazione – commentano gli organizzatori – Anche nel 2020 ci impegneremo per organizzare eventi e iniziative per la nostra comunità”.