In classifica l’Ospedaletti si mantiene fuori dalla zona playout con una lunghezza di vantaggio sul Finale.

“Ho visto un ottimo primo tempo da parte di tutti, abbiamo trovato il gol su una delle molte azioni che abbiamo iniziato da dietro, Sturaro è entrato in area ed è stato atterrato nettamente – dichiara mister Caverzan al termine della gara – nella ripresa, invece, la musica è cambiata perché ci siamo snaturati. Fisicamente l’Alassio è più forte di noi e nel secondo tempo l’ha dimostrato. Complimenti a loro per la vittoria”.

La delicata sfida salvezza di Alassio si sblocca al minuto 28, dopo una serie di iniziative di marca ospedalettese. Al termine di una bella azione, Sturaro si procura il rigore che Burdisso realizza dagli undici metri. Ma per gli orange le cose si complicano nel giro di pochi minuti all’inizio del secondo tempo. Dopo soli 8 giri di orologio dalla ripresa delle ostilità Lupo pareggia i conti per l’Alassio e, cinque minuti più tardi, Gerini sigla la rete del definitivo 2-1.

Non inizia nel migliore dei modi il 2020 dell’Ospedaletti. Nel recupero dell’11ª giornata gli orange sono usciti sconfitti di misura dal campo dell’Alassio, a nulla è valsa la prima rete di Burdisso con la sua nuova maglia.

