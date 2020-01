Mercoledì 8 gennaio alle ore 16,30 all’Ex Chiesa Anglicana di Bordighera, avrà luogo il primo appuntamento del 2020 della rassegna Bordilibro.

Ospite dell’incontro Raffaella Ranise che, introdotta dalla dottoressa Laura Amoretti, presenterà il libro “I Romanov. Storia di una dinastia tra luci e ombre” Marsilio Editore.

La presentazione sarà arricchita dall’intervento musicale della cantante russa Youlia Bouslenko, che, accompagnandosi alla chitarra, si esibirà in 8 romanze russe.

Al termine del pomeriggio verrà offerto un break a base di dolci tipici russi, accompagnati da un the servito nel tipico Samovar.



L’evento, promosso dall’assessore Marzia Baldassarre, è organizzato dal Comune di Bordighera in collaborazione con l’associazione culturale Bordieventi . Direzione artistica Donatella Tralci.



