Un beauty case con svariati gioielli di famiglia per un valore di 100 mila euro è stato scordato sulla sedia di un autogrill. Trovato dai dipendenti del punto ristoro è stato recuperato integro dalla stradale ed è già stato riconsegnato ai proprietari residenti in provincia di Roma. La vicenda è accaduta all’Autogrill Magra Ovest di Vezzano Ligure (Spezia). Il beauty è stato consegnato da una dipendente dopo che altro personale dell’autogrill lo aveva trovato nella sala ristoro.

