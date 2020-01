Nel 2019 a Sanremo si sono verificati 513 incidenti stradali, il 2% in più rispetto al 2018, quando erano stati 503. Sono purtroppo aumentati i morti nel 2019: 3 in via Padre Semeria, in corso Marconi e sull’Aurelia Bis, mentre i decessi nel 2018 erano stati 2. Le strade dove si verificano più incidenti sono corso Marconi (28), corso Mazzini (27) e corso Cavallotti (22), come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

