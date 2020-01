Sanremo, i Carabinieri arrestano uno spacciatore in flagranza di reato

Con una serie di controlli stradali, eseguiti dalle Compagnie di Imperia e Bordighera, nel cui corso sono state denunciate due persone, rispettivamente per guida in stato di ebbrezza (il livello di abuso d’alcool accertato è stato di 2,38 mg/ml) e per il possesso di un coltello a serramanico