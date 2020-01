Questa mattina la Sanremese si è allenata al Comunale in vista della gara con la Caronnese. Il match, valido per la prima giornata di ritorno del campionato di serie D – girone A, si giocherà domani 5 gennaio 2020, allo stadio Comunale, con inizio alle 15.00 e sarà trasmesso in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). La squadra, dopo essersi soffermata in sala video, ha svolto come di consueto la rifinitura. Dopo alcuni esercizi atletici di attivazione muscolare, i biancoazzurri hanno lavorato sulla tattica e sugli schemi su calcio piazzato.

Ancora a riposo gli infortunati Pici (frattura composta del perone) e Lo Bosco (lesione al retto femorale), per il resto tutti gli altri sono a disposizione, compreso i nuovi acquisti De Julis, Ponzio e Maroni, che hanno preso parte regolarmente alla seduta. Al termine dell’allenamento, mister Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati.

PORTIERI: Caruso (’99), Signorini (’99).

DIFENSORI: Maggi (’01), Bregliano, Manes, Gagliardini, Scarella (’01), Gerace (’00), Ponzio (’01).

CENTROCAMPISTI: Taddei, Spinosa, Demontis, Fenati, Gagliardi, Likaxhiu (’00), Maroni (’00).

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, De Julis, Calderone (’01), Pellicanò (’02).

