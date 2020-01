Lunedì 6 gennaio il borgo di Pigna chiuderà le feste natalizie, come da tradizione, con l’arrivo della Befana: alle ore 11:30 aperitivo dell’Epifania, alle ore 14:30 arrivo della Befana in Piazza XX Settembre.

