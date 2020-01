La famiglia dell’Ospedaletti Calcio desidera esprimere le proprie condoglianze a Salvatore Ciaramitaro per la scomparsa del padre Giuseppe. A Salvatore Ciaramitaro, uomo di sport attivo da anni nel panorama calcistico ponentino, va l’abbraccio della società, della dirigenza, dello staff e di tutti i calciatori orange.

