Il Comune di Sanremo ha accordato lo sfruttamento del marchio del Festival, del quale è proprietario, da parte della Rai. L’obiettivo della tv di stato è di incassare almeno 150 mila euro nel 2020. Il Comune di Sanremo incasserà il 50% del ricavato netto delle vendite di oggetti con il marchio del Festival. Nell’ex edicola al Rigolè, davanti al cinema Centrale, saranno venduti i gadget del Festival, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

