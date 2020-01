Alla domenica mattina, le squadre riprenderanno a giocare alle ore 10 con le fasi finali che si concluderanno intorno alle 12. In seguito, i partecipanti pranzeranno al ristorante Villaggio dei Fiori , dove si terranno anche le premiazioni. Sono previsti riconoscimenti per tutte le squadre e tutti gli atleti.

Nove squadre parteciperanno al 1° Memorial Marco Galasso che si terrà sui campi di Pian di Poma nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 gennaio. Il torneo, riservato alla categoria Pulcini 2010 , si aprirà con i gironi eliminatori nel primo pomeriggio di sabato. Al termine della prima giornata di gare, tutte le squadre partecipanti sfileranno nelle vie del centro cittadino per dare una maggiore nota di colore all’ultimo weekend delle vacanze natalizie.