E’ stato ritrovato senza vita un 62enne disperso ieri pomeriggio nella zona di Bonassola, in provincia di La Spezia. Il corpo dell’uomo è stato individuato in località Salto della Lepre, in fondo a uno strapiombo di 80 metri, grazie all’uso di droni dei vigili del fuoco. Per le operazioni di recupero della salma è stato necessario passare per il mare.



