Oggi pomeriggio alle ore 17 preso il Teatrino della Federazione Operaia di via Corradi, si terrà il Recital multimediale “Sarò sempre Franco” in ricordo di Franco D’Imporzano, con la proiezione di estratti dei cortometraggi dei fratelli Di Gerlando, che hanno visto la presenza di Franco come attore e di alcuni filmati in cui ha vestito i panni di “Chansonnier” con il gruppo musicale guidato da Freddy Colt.

Il pomeriggio sarà arricchito dalla lettura di alcuni articoli storico-teatrali su riviste culturali che riveleranno la sua grande conoscenza, competenza ed amore verso il Teatro dialettale e dalla lettura, da parte degli attori della Compagnia Stabile, di alcune poesie ironiche e sentimentali che definiranno la sua personalità versatile ed istrionica.

Domani sabato 4 gennaio si terrà l’ultimo dei percorsi guidati nella Pigna con animazioni teatrali in dialetto, divertente ed istruttivo omaggio alla tradizione ed alla cultura cittadina, organizzato in collaborazione con Pigna Mon Amour. Partenza dal piazzale Santa Tecla alle ore 16.

Tutti gli eventi sono a partecipazione libera e gratuita.