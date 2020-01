Sabato 4 e domenica 5 gennaio, torna la grande Pallanuoto alla Piscina Cascione con il ‘TROFEO CITTA’ DI IMPERIA – MEMORIAL CRISTIANO SAPIENZA’.

La rassegna vedrà impegnate sette squadre di Serie A2 Femminile e una di Serie A1 (Bogliasco).

Ecco il programma delle partite della Rari Nantes Imperia, sorteggiata nel girone 1:

R.N.IMPERIA vs U.S.Locatelli, ore 9:15 di Sabato 4 gennaio

R.N.IMPERIA vs FLORENTIA S.T., ore 20:00 di Sabato 4 gennaio

R.N.IMPERIA vs AN BRESCIA, ore 09:00 di Domenica 5 gennaio

Domenica dalle ore 15:00 sono in programma le finali e, dalle 18:15, il match valevole il primo posto.

Spazio anche alla Pallanuoto Maschile con la amichevole R.N.Imperia-Varese Olona, in programma sabato 4 gennaio alle 14.15. Il mister Stefano Fratoni presenta il match che, tra le file giallorosse, vedrà alcune novità rispetto alla passata stagione:” Avremo la rosa quasi al completo e testeremo la nostra condizione in vista del campionato. Dopo la preparazione, abbiamo cominciato a provare le situazioni davanti alla porta adattando il nostro gioco alle nuove regole. Anche il Varese giocherà la Serie B, nel girone lombardo, e sarà il nostro primo confronto stagionale con una squadra di categoria. Quindi le indicazioni che arriveranno dalla partita avranno un certo rilievo. Spero di incrociare una formazione che sia più avanti di noi nella preparazione e nella struttura, in modo da capire meglio quali accorgimenti apportare per l’inizio del campionato. “