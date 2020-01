Quattro persone, tra cui un neonato di 2 mesi, sono rimaste intossicate nell’incendio che ha distrutto la loro casa a Sestri Ponente. Soccorsi dal 118, non sarebbero in condizioni gravi. Il piccolo è stato trasferito all’ospedale Gaslini di Genova.

