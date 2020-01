Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, riaprirà a senso unico alternato la statale Aurelia tra Chiavari e Rapallo, interrotta all’altezza di Zoagli dalle prime ore del 22 dicembre scorso a seguito di una frana. Lo comunica Regione Liguria.

“È una boccata d’ossigeno per il territorio – afferma il presidente Giovanni Toti -. Come promesso, stiamo continuando a lavorare senza sosta anche durante le feste per restituire ai cittadini una viabilità normale: forza Liguria, non ci fermiamo”.

L’assessore alla Protezione civile e Difesa del suolo di Regione Liguria Giacomo Giampedrone (nella foto), in costante contatto con Anas, aggiunge: “Sul posto sarà istituito un presidio per procedere alle eventuali chiusure della strada in caso di allerta meteo, in attesa dell’apertura definitiva al termine degli interventi di messa in sicurezza del versante. Al contempo – conclude Giampedrone – Autostrade per l’Italia ci ha garantito che manterrà la gratuità del tratto tra Chiavari e Rapallo, per accompagnare la prosecuzione dei lavori realizzati da Anas per la completa riapertura”.