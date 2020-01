Novità per i liguri che comprano una nuova moto. Dall’1° gennaio è scattata l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso e per le due annualità successive per chi, nel 2020, rottamerà un “Euro 0” o un “Euro 1” passando ad un “Euro 4” o successivo. Sino a dicembre è possibile rottamare la vecchia moto presso un demolitore autorizzato e acquistarne uno nuovo. I mezzi agevolati saranno individuati da una procedura informatica automatica.

