I familiari di Vincenzo Bobbone, 58enne muratore imperiese morto il 31 dicembre al “Santa Corona” di Pietra Ligure per le complicanze nate durante un accertamento diagnostico eseguito all’ospedale d’Imperia, hanno presentato denuncia ai Carabinieri per accertare se il decesso possa essere attribuibile alla perforazione di un polmone, per errore durante l’esame. Secondo l’esposto, la lesione al polmone si sarebbe verificata durante la biopsia tanto che il paziente è stato trasferito d’urgenza al “Santa Corona”. Il pm Massimiliano Bolla, ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

