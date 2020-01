NON SERVE PRENOTARE

Dopo avere ammirato il busto di Charles Garnier realizzato dallo scultore francese J.B. Carpeaux segue la visita del giardino con approfondimenti sulle specie esotiche: tra queste l’albero del drago (Dracaena draco), diverse cicas (Cycas revoluta), il maestoso albero australiano Brachychiton acerifolius, l‘albero della canfora, ricco di essenze balsamiche (Cinnamomum camphora). Sulle terrazze attorno alla villa numerose Phoenix dactylifera, palme da datteri, crescono rigogliose nel giardino, infondendo ancora oggi quell’aspetto esotico e lussureggiante che tanto attirò Charles Garnier nel 1871 e che lo spinse a descrivere così il luogo “..in effetti Bordighera è più Palestina che Italia…percorrendo la città vecchia ed i suoi dintorni si può immaginare di essere trasportati nell’Oriente biblico..” I visitatori infine resteranno sorpresi davanti ad una imponente colonna del Palais des Tuileries di Parigi, portata in dono dagli amici a Garnier, grande estimatore di questo Palazzo e incaricato suo malgrado della demolizione.

