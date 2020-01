A Bordighera durante la manifestazione di domenica 5 gennaio (ossia la tradizionale “Befana Bordigotta” che comporta la chiusura della via Aurelia), non sarà possibile transitare sulla via Aurelia fino alla fine della manifestazione stessa e che la Polizia Municipale sarà a disposizione solo per scortare le auto dei disabili, unici autorizzati al transito. I residenti e gli ospiti, dovranno quindi premurarsi di lasciare le loro auto in parcheggi pubblici o privati al di fuori dell’area della manifestazione.

Correlati