Entro il 10 gennaio Rocchetta Nervina, isolata dal 27 novembre per il crollo di un tratto della provinciale 68, potrà uscire dalla situazione di isolamento. Stamani è arrivata la gru da 100 tonnellate che posizionerà un ponte bailey per scavalcare la frana e permettere agli abitanti di spostarsi con i mezzi. Per posizionare il ponte la gru userà un braccio di 14 metri. Domani, una seconda gru, più piccola, inizierà ad assemblare le parti del porte.

