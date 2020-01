Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Posizionata la Gru che poserà il ponte provvisorio che riporterà Rocchetta Nervina alla normalità dopo il crollo della strada provinciale che ha isolato il paesino ( 300 abitanti) che affaccia sul Rio Barbaira . Da domani 3 gennaio inizierà la costruzione del ponte che dovrebbe concludersi in pochi giorni